Avisa Volkswagen presenta el nuevo T-Roc en un evento exclusivo en su concesionario

El evento, que tuvo lugar en sus instalaciones de calle Alhami, reunió a clientes, amigos de la marca y amantes del motor, que pudieron descubrir de primera mano las novedades del modelo en un ambiente cercano, dinámico y cargado de experiencias. La velada contó con una puesta en escena envolvente, música en directo y un recorrido guiado por las principales innovaciones del vehículo.

El nuevo T-Roc destaca por un diseño más robusto y expresivo, mejoras en calidad interior, nuevos asistentes de conducción y la incorporación de las últimas soluciones digitales de la marca. Durante la presentación, los asistentes tuvieron la oportunidad de explorar el vehículo, conocer las diferentes versiones y realizar consultas personalizadas con el equipo experto del concesionario.

La dirección de Avisa Volkswagen agradeció la asistencia al evento y destacó la importancia de este lanzamiento para la marca, subrayando el compromiso del concesionario con ofrecer experiencias únicas y un servicio de excelencia a sus clientes.

Con esta presentación, Avisa Volkswagen inicia la llegada del nuevo T-Roc a su exposición, donde ya se pueden concertar pruebas de conducción y reservar unidades.