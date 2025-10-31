El PP se opone a la creación de una comisión de investigación sobre los cribados del cáncer de mama en Andalucía

El PP de Andalucía ha registrado un escrito en el Parlamento andaluz en el que comunica su oposición a la constitución de una comisión de investigación en la Cámara autonómica sobre los errores de los cribados de cáncer de mama en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tras la petición de los grupos de la oposición.

Los tres grupos de la izquierda -PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía- por una parte, y Vox por la suya, habían registrado sendas peticiones de crear una comisión de investigación sobre este asunto, aunque en el caso de Vox proponía que la investigación se extendiera a la etapa de los gobiernos socialistas.

Fuentes parlamentarias han informado de que el PP ha entregado un escrito mostrando su oposición a las dos comisiones de investigación tal y como marca el reglamento de la Cámara autonómica.

Una vez que el PP ha propuesto su rechazo, de forma que la comisión ya no se crearía de manera inmediata, la iniciativa llegará al pleno, probablemente el de los días 12 y 13 de noviembre, para su debate, y será rechazada, puesto que el Grupo Popular ostenta la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz.

El pasado miércoles, los grupos de izquierda avisaron, tras ausentarse del acto de presentación de los presupuestos autonómicos en la Cámara, que si el Gobierno de Andalucía y el PP quieren "colaboración institucional" por su parte, lo primero que tienen que hacer es no oponerse a la comisión de investigación sobre los cribados del cáncer.

Los portavoces de Adelante Andalucía, Por Andalucía y PSOE exigieron al PP que no pusieran "trabas" a la comisión de investigación que presentaron hace tres semanas y que tenía como plazo de contestación hasta este sábado.

Un gobierno "a la deriva" en materia sanitaria

Como un gobierno "a la deriva" en materia sanitaria. Así ha definido al Ejecutivo de Juanma Moreno la vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, que ha exigido explicaciones de lo que ha pasado con la crisis de los cribados del cáncer de mama.

"Empezamos a conocer datos que ponen de manifiesto lo que venimos denunciado desde hace tiempo (…) Si no responden a qué pasó es porque no tienen ni idea o porque fue tan grave que no lo quieren reconocer (…) Es incomprensible que, con más dinero que nunca, el sistema sanitario esté peor que nunca", ha denunciado Montero.

"Hemos conocido que el hospital más grande de Andalucía, el Virgen del Rocío, tenía un ajusto de un siete y pico por ciento menos de personal que años anteriores. Esta es la realidad de un Gobierno andaluz que miente, que quiere dar apariencia y somos conscientes de que no funciona (…) El Gobierno de Juanma Moreno va a la deriva en materia sanitaria, no sabe qué tiene que hacer con el sistema sanitario, no tiene ni idea de las fórmulas que tiene que emplear", ha sentenciado.

También se ha mostrado muy crítica con el Ejecutivo andaluz la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, que ha criticado que buscan "un cierre en falso de esta crisis sanitaria sin precedentes" y que pretenden "eludir las explicaciones que aún deben a las mujeres desatendidas y a toda la población andaluza".