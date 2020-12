Daniel Ortega ( SIPLG ) : "Pedimos medidas sencillas como un vestuario digno, mismo compañero de patrulla y PCR de Control para la incorporación entre otras"

Los policías locales de Motril han celebrado una "asamblea" a las puertas del Ayuntamiento sin conseguir reunirse con la Alcaldesa, Luisa García Chamorro, para que según los propios policías cumpla con lo prometido. No aceptan un vestuario sin ventilación en donde diáriamente tienen que vestirse veinte personas, no comprenden como no se hacen PCR a los que se reincorporan después de dar positivo y tampoco entienden como se siguen amortizando puestos policiales después de que durante años no se hayan convocado plazas.

Están a disposición de la Alcaldesa para llegar a un acuerdo pero a la vez avisan que van a seguir reivindicando lo que consideran justo si no se toman medidas desde el Equipo de Gobierno de Motril, y desde su máxima representante, Luisa María García Chamorro.