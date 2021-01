Las comunicaciones, Según Ortega, no funcionan con puntos ciegos en el municipio. No se les da ni tan siquiera uniformes, la tasa de reposición aún habiendo estado presupuestada no se cumple. Un cúmulo de despropósitos, siempre según el representante sindical, que solamente ve como le atiende la Teniente-Alcalde que no puede hacer nada.

Foto: Recurso Control Policía Local de Motril.