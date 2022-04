Daniel Ortega y Fran González: " Es literalmente mentira que haya dispositivo especial en Motril en Semana Santa ".

Los policías locales de Motril no realizarán horas extra esta Semana Santa y por lo tanto, según nos cuentan, no habrá dispositivo Especial. Reclaman una Equiparación Salarial que llevan demandando desde hace tiempo.

Según nos cuentan son los que menos ganan en la Provincia con sueldos que no superan los 1500 € aproximadamente y ya no ven razonable que haya quien gana mucho más sin haber entrado en el Ayuntamiento con oposiciones y no teniendo la peligrosidad que ellos tienen.

Del mismo modo hacen referencia a los cargos de confianza creados y a las subidas realizadas a otros funcionarios.

Interesante entrevista la que hoy han concedido a Onda Cero Motril.