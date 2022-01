QUEJAS VECINALES

Vecinos y comerciantes de Nuestra Señora de Gracia se oponen a las obras

El pasado viernes, 7 de enero, vecinos y comerciantes de las calles Nuestra Señora de Gracia y Virgen del Pilar, en el centro de Marbella, se concentraron para protestar por las obras que el Ayuntamiento tiene previsto realizar desde hoy para mejorar el saneamiento y la urbanización de la zona. Unas obras que consideran innecesarias y que perjudicarán aún más, aseguran vecinos y comerciantes, a los negocios de la zona que ya están de por sí asfixiados por los problemas de acceso a sus locales y las consecuencias de la pandemia. De hecho algún comercio ha decidido cerrar ya sus puertas porque considera inviable mantenerse durante los ocho meses que se prevé durarán las obras. Marcos Gil, abogado y vecino de la zona, critica que el Ayuntamiento no ha dado toda la información de estas obras ni ha contado con ellos para consensuarlas. Piden que se paralice el comienzo de los trabajos hasta que tengan una reunión con los representantes municipales. Desde el Ayuntamiento de Marbella, el delegado de Obras, Diego López, asegura que sí se han producido varias reuniones con todos los administradores de la zona para informar de las obras. Señala además López que se actuará en ambas calles a la misma vez y no por tramos para acelerar las obras. El delegado ha pedido a los vecinos y comerciantes de estas calles que no se politice una actuación tan necesaria como ésta. Desde 'Más de Uno Marbella' hemos hablado con ambas partes, vecinos y Ayuntamiento, para conocer en profundidad sus posturas. Puedes escucharlo aquí, en el audio adjunto.