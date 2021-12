HEMOS PREGUNTADO A LOS JÓVENES EN NUESTRA SECCIÓN 'DIVINO TESORO'

¿Sientes el espíritu navideño?

Es curioso que la tradición celta ya celebraba el Espíritu de la Navidad, aunque unos días antes, el día 21 de diciembre. Esta fecha coincidía con el solsticio de invierno, cuando la estación más fría llega al hemisferio norte. Según cuenta la leyenda un hermoso y bondadoso ser llegó en esa fecha al norte de las tierras nórdicas, procedente de un lugar muy lejano. Este ser era el Espíritu de la Navidad y entraba en los hogares de las personas de buen corazón para concederles todo tipo de deseos. La leyenda ha ido transformándose poco a poco hasta nuestros días y de nosotros depende ahora mantener su esencia vinculándolo a Papá Noel, a los Reyes Magos o simplemente a la que llaman 'Magia de la Navidad'. Muchos nos planteamos con la llegada de estas fechas si es real o no eso del espíritu navideño, si lo sentimos cuando llega la Navidad. Lo cierto es que hay opiniones para todos los gustos: a algunos les parecen unas fiestas comerciales y a otros una gran oportunidad para compartir y vivir momentos especiales con familia y amigos. Lo cierto es que nos guste o no, la Navidad llega cada año, y hay que vivirla, cada uno a su manera y con sus circunstancias. Pero, ¿Cómo la viven los jóvenes? ¿Son quienes más la disfrutan? En 'Más de Uno Marbella' hemos querido preguntarle a los jóvenes, dentro de nuestra sección 'Divino Tesoro' si tienen o no espíritu navideño y cómo viven estas fechas. Puedes escucharles en el audio adjunto a este texto.