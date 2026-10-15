Zapatillas de correr que combinan lo mejor del running y del trail (aptas para terrenos de todo tipo)

Aunque el fútbol es, según Statista, el deporte más seguido en España, la realidad es que, en el día a día, lo habitual es hacer running. En las calles, no faltan las personas que salen a correr unos kilómetros todos los días por la ciudad. Tampoco faltan quienes sustituyen el asfalto por senderos montañosos y rutas algo más exigentes, en plena naturaleza.

Esta otra opción es lo que se conoce como trail, una modalidad que, por las características particulares (y agrestes) del terreno, requiere un tipo de calzado distinto al del corredor urbano. Para quienes no saben cuál de estas dos alternativas elegir, las tiendas online ofrecen ahora modelos híbridos que combinan las características técnicas de las deportivas de running con las de trail.

A continuación, profundizamos en el tema.

Zapatillas para terrenos mixtos

Cada deporte tiene sus pros y sus contras. Cuando una persona corre, su temperatura corporal aumenta, las pulsaciones suben, el metabolismo se activa y acelera..., pero también se producen impactos que, para que no dañen las articulaciones, las zapatillas de trail y running deben absorber con un mecanismo que reduzca los efectos del golpe.

Con este fin, utilizan un sistema de amortiguación que, a su vez, permite al deportista conservar el equilibrio y la estabilidad en terrenos llanos (aceras, carreteras asfaltadas) y/o en terrenos pedregosos, con curvas y pendientes.

Un sistema de amortiguación más eficaz

Las zapatillas de ATOM Sport a las que aludimos en esta ocasión han sido diseñadas para que el runner pueda correr tanto por la urbe como por la montaña. Son, por tanto, zapatillas de gravel o, lo que es igual, zapatillas de correr para terrenos mixtos.

El gravel es un concepto propio del ciclismo que algunas marcas, como ATOM Sport, han extrapolado al running y al trail. Así pues, las zapatillas que diseñan y venden en sus tiendas online incluyen en su diseño una tecnología especial en la media suela. Esta innovación proporciona el confort y la estabilidad que el runner necesita para unos recorridos cómodos y seguros por la ciudad y el campo. Algunos de estos modelos, como las zapatillas de gravel hombre Pellere AT213 Golden Dark, utilizan la tecnología Low Density In Gravity para una amortiguación y un rendimiento deportivo mejores.

Estas zapatillas de gravel también incluyen un almohadillado interior que maximiza los efectos de la amortiguación. Gracias a este almohadillado, la zapatilla distribuye uniformemente las ondas que el impacto produce cada vez que el runner, al correr, apoya el pie sobre la superficie. Con este mecanismo, el corredor conserva el equilibrio durante kilómetros y mejora, además, su rendimiento deportivo.

Una amortiguación excesiva en la zapatilla puede causar inestabilidad, mientras que la falta de amortiguación no protege lo suficiente las articulaciones. Otro elemento que también influye en la estabilidad, el confort y la amortiguación es la suela, que en las zapatillas de gravel deben garantizar un buen agarre sobre las superficies escarpadas.

Suelas duraderas y con buena adherencia

El término gravel, que procede del inglés y significa grava, sugiere desde el principio la idea de transitar por senderos con arena y piedras pequeñas. En el mundo del deporte, se comenzó a utilizar para referirse a una modalidad de ciclismo fuera del asfalto. Para ello, los ciclistas necesitaban sí o sí que sus bicicletas contasen con ruedas adaptadas a estos otros terrenos abruptos. Del mismo modo, los corredores de gravel necesitan que la suela de sus zapatillas sean duraderas y resistentes.Para lograr esta meta, las zapatillas de gravel de mujer y hombre que se pueden adquirir hoy día están inspiradas en los neumáticos de las bicicletas del ciclismo más aventurero. Estos modelos de zapatilla suelen presentar una suela de cloropreno (un tipo de goma bastante resistente) inspirada en los neumáticos de enduro: aquellos que han sido diseñados para los vehículos todoterreno.Asimismo, las suelas de las zapatillas de gravel cuentan con unos dibujos en relieve que cubren toda su superficie y que mejoran la tracción de la suela, es decir, su adherencia al suelo. De esta forma, el corredor se evita caídas y resbalamientos. En el caso de ATOM Sport, las zapatillas incluyen también unos tacos que rondan los 2,50 mm y mejoran el agarre.Otro elemento más que refuerza esta adherencia es el upper de la zapatilla de gravel. Fabricado con una malla de tejido técnico, favorece la transpiración, además de que consigue que la zapatilla se ajuste más a la forma y a los movimientos naturales del pie.