Málaga, una de las provincias con más movilidad residencial en Andalucía

El año pasado, Málaga capital batió su récord. Por primera vez en más de cuatro décadas, la ciudad alcanzó los 597.173 habitantes. (Fuente de la información: City Population)

El aumento del alquiler y los cambios de vivienda disparan las mudanzas en Málaga

Según indica Idealista, el alquiler ha vuelto a subir en España. La media nacional se quedó a caballo entre el 8 y el 9 %. Mientras que, en general, el alquiler ha aumentado un 8,5 % en todo el país, en Madrid, este incremento ha rozado por poco el 10 %. Estos temibles subidones también han afectado a otros puntos, tanto de la España peninsular como de la más isleña. Baleares, por ejemplo, supera el precio medio del metro cuadrado en alquiler. Si el metro cuadrado está en 14,7 euros a nivel nacional, en Palma de Mallorca supera los 19 euros.Algo similar sucede en San Sebastián. A pesar de ser el norte de España y, por ende, una región que no puede presumir de sol casi todo el año, esta ciudad de la provincia de Guipúzcoa tiene el alquiler a 17,9 euros el metro cuadrado durante la temporada baja; en verano, sube a 18,7 euros. Por eso, quienes buscan mejor clima, unos buenos espetos de sardina y una auténtica berza gitana (con sus garbanzos, alubias y costillas de cerdo) optan por mudarse a Málaga capital o a alguna de las localidades de la provincia.

Los ciudadanos que quieran disfrutar de esta parte de Andalucía, por donde también anduvo el poeta de Platero y yo, pueden encontrar su hogar por menos de lo que cuesta el alquiler en casi toda España en:

● Ronda: 7,8 euros el metro cuadrado;

● Torre del Mar: 11,7 euros;

● Alhaurín de la Torre: 12,8 euros.

Llegar a vivir a Málaga: qué tener en cuenta al cambiar de ciudad

A la hora de mudarse a otra ciudad, es importante que la persona establezca los requisitos imprescindibles que el nuevo destino debe tener para establecerse definitivamente allí. Estos requerimientos cambiarán según las circunstancias particulares de cada uno. En el caso de las familias con hijos, una ciudad donde abunden los colegios y las actividades extraescolares en bibliotecas y polideportivos es clave. Fuengirola, por ejemplo, cuenta con centros escolares públicos, concertados y privados. Además, algunos de ellos organizan programas de intercambio y ofrecen una educación bilingüe castellano-inglés.También es importante evaluar qué opciones de crecimiento laboral ofrece la localidad. Actualmente, en España, el 52 % de la población teletrabaja. Por ende, quien presta sus servicios a distancia necesita comprobar (sobre todo, si pretende trasladarse a un pueblo) que haya buena conexión a Internet. Tal es el caso de Benabarrá, un municipio de apenas 500 habitantes que vive del sector primario y que, tras la apertura de un espacio de coworking, ha atraído a unos cuantos nuevos habitantes que teletrabajan gracias a la fibra óptica de su Centro de Innovación Social y Digital.

Mudarse dentro o fuera de Málaga: los errores más comunes en un traslado

Independientemente del destino elegido, incluso cuando éste se encuentra más allá de la provincia de Málaga, las personas suelen cometer errores que no cesan de repetirse en cada mudanza:

1. Planificar la mudanza uno mismo. Aparte de estrés, pretender trasladar todos los enseres sin la ayuda de una empresa profesional eleva la probabilidad de sufrir pérdidas y roturas. El equipo de CA MUDANZAS moving & storage sí dispone de los medios necesarios para embalar debidamente las diversas pertenencias y trasladarlas sin contratiempos hasta el nuevo municipio. Además, cuando es necesario, utilizan elevadores capaces de alzar la mercancía a distancias que superan incluso los 40 m.

2. Pretender trasladar todos los enseres de una sola vez. Las mejores mudanzas son las que se realizan con calma. Cuando no es posible trasladar todo lo que se ha atesorado a lo largo de los años en un único viaje, y la persona ya no puede permanecer en su anterior vivienda, los enseres personales se pueden almacenar durante el tiempo que dure la mudanza en un guardamuebles.

3. En las mudanzas internacionales, gestionar los trámites burocráticos sin recibir asesoramiento profesional.

Hace exactamente dos años, unos 21.000 malagueños (procedentes de distintos puntos de la provincia) vivían en el extranjero. Actualmente, la situación no ha cambiado: la mayor parte de quienes deciden mudarse fuera de Málaga están en plena edad laboral, toman esta decisión en busca de mejores oportunidades de futuro y se decantan por permanecer en el mismo continente europeo. Las mudanzas dentro de la propia ciudad o a los alrededores (Benalmádena, Torremolinos, Antequera, Colmenar...) agilizan el proceso, al ser destinos más cercanos al lugar de origen.

Sin embargo, las mudanzas al extranjero son algo más complejas, pues requieren ciertos trámites legales y, en ocasiones, el pago de aranceles en las aduanas. Si no se está familiarizado con estas gestiones, se puede incurrir involuntariamente en alguna ilegalidad. CA MUDANZAS moving & storage está especializada también en las mudanzas de Málaga al extranjero y en la obtención de los permisos necesarios para completar estos traslados con éxito.

Málaga y su atractivo residencial impulsan los traslados desde otras provincias

En el otro plato de la balanza, se encuentran quienes, en lugar de mudarse al extranjero, se trasladan a Málaga. Quienes están a punto de jubilarse o ya lo han hecho pueden encontrar en Torrox un destino atractivo para su jubilación. De hecho, el municipio organiza circuitos provinciales de petanca, una afición que, si bien no es exclusiva de la tercera edad, es bastante habitual entre los mayores.Quien prefiera la tranquilidad de la naturaleza, con rutas de senderismo en plena serranía rondeña, está Faraján. No obstante, entre los jóvenes y los que aún no alcanzan la sesentena, lo habitual es preferir zonas más conocidas como Marbella, Mijas, Fuengirola, Benalmádena y Torremolinos. En general, en estos otros municipios, hay chalés, viviendas con garaje incluido y recién reformadas, áticos con amplios ventanales y vistas directas al mar, vecindarios con piscinas enormes y pisos en primera línea de playa. En algunos casos, los inmuebles alcanzan los 1.000 y los 1.400 euros al mes, pero si ambas personas trabajan y comparten gastos, es un importe al que se le puede hacer frente a cambio de vivir a un paso de la costa malagueña.En cuanto a los barrios de Málaga capital más recomendados, suelen mencionarse:

● Teatinos, con colegios, restaurantes y gimnasios. Es un vecindario pensado para parejas jóvenes con o sin niños.

● El Limonar, para los amantes de la elegancia. Es un barrio de personas con buena solvencia económica.

● Campanillas, donde hay alquileres por 500 y 800 euros, y donde la edad media de los residentes oscila entre los 36 y los 49 años. Aunque está bastante alejado a pie del centro, es una zona en expansión equipada con centros escolares, centro de salud y pequeños locales comerciales. Supone una alternativa más económica al centro, donde un piso de 63 metros cuadrados puede llegar a costar casi 500.000 euros sólo por estar situado en el corazón de la capital.