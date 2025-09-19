Málaga se convierte en epicentro del compromiso: diamantes, pedidas inolvidables y una joyería con historia

Desde su fundación en 1958, la familia Spinosa ha estado vinculada a la alta joyería en el norte y sur de España. Hoy, el proyecto continúa bajo la dirección de Manuel Spinosa, gemólogo acreditado por el GIA (Gemological Institute of America), quien asesora personalmente a cada cliente que visita su exclusivo Centro de Diamantes en Málaga o su taller en Marbella.

Un centro de diamantes con alma artesanal

Más que un espacio comercial, el Centro de Diamantes de Spinosa se presenta como un lugar donde cada pareja encuentra asesoramiento, diseño y confianza. Los anillos de compromiso y alianzas de boda se crean a medida, con la posibilidad de elegir entre diamantes naturales certificados o diamantes de laboratorio, una opción ética y cada vez más popular entre los clientes que priorizan sostenibilidad sin renunciar al lujo.

“A veces, el anillo de compromiso perfecto no existe hasta que lo creamos juntos”, explica Manuel Spinosa. “Cada historia merece su propio diseño.”

Aquí puede ver algunos de los anillos de compromiso más vendidos: https://manuelspinosa.com/es

Réplicas de alta joyería: el ejemplo de Georgina Rodríguez

Uno de los proyectos más comentados recientemente fue la creación de una réplica del célebre anillo de Georgina Rodríguez, elaborado por Spinosa con un diamante de laboratorio de 25 quilates, acompañado de dos diamantes ovales laterales de 1 ct cada uno. Una pieza espectacular que pone de manifiesto que la innovación y la tradición joyera pueden ir de la mano, sin renunciar a la calidad ni al simbolismo de las grandes joyas.

Un departamento exclusivo para pedidas de mano en Málaga

Pero la propuesta de Spinosa va más allá de las vitrinas. La joyería ha puesto en marcha un Departamento de Eventos de Pedida de Mano, encargado de ayudar a los clientes a organizar momentos únicos: desde escapadas románticas en la Costa del Sol hasta pedidas en la playa, en rooftops o terrazas privadas o en entornos naturales decorados con mimo y discreción.

Todo el proceso se documenta en reportajes profesionales de vídeo y fotografía, convirtiendo el instante en un recuerdo eterno.

Aquí puede encontrar toda la información y contactar con Diana que es la encargada de este departamento: https://manuelspinosa.com/events-proposal

Málaga y Marbella, nuevos destinos de lujo para decir “sí, quiero”

El crecimiento del turismo de compromiso en Andalucía es ya una realidad. Cada vez más personas viajan a Málaga o Marbella para diseñar su anillo de compromiso y planificar una pedida especial. El clima, el estilo de vida mediterráneo, la privacidad y los servicios exclusivos convierten la zona en un destino privilegiado para vivir una historia de amor a medida.

Un símbolo con historia

En Manuel Spinosa Jewellery, un anillo no es solo un anillo. Es un símbolo de algo más profundo. Por eso cada diseño nace de la conversación, del encuentro, del deseo de acertar. Porque, como ellos mismos dicen: “No vendemos joyas. Creamos símbolos.”

Le esperamos en Avd. Miguel Cano,7 29602 Marbella-Málaga y puede contactarnos por WhatsApp 0034 649891997 o crear una cita en www.manuelspinosa.com