La Gala de la Asociación Española Contra el Cáncer cumple cuarenta años con una edición que promete ser mágica

Los dos eventos cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Marbella, la colaboración de Fundación La Caixa a través de Caixabank y el apoyo de marcas como: Bentley Marbella; C de Salamanca; Jamones Popi; Takumi; Mays General; Primeria Selection, Derraiz, Victoria Sin; Viña Salceda; Nosso y David Marshall.

La sede de la Asociación Española Contra el Cáncer de Marbella ha presentado hoy en el Ayuntamiento su tradicional Cena de Gala que vuelve a celebrarse con el objetivo de recaudar fondos que se van a destinar a los programas y servicios que la asociación presta en Marbella, de manera gratuita, a pacientes de cáncer y a sus familiares. Este año se cumple el cuarenta aniversario de la cena benéfica decana de la Costa del Sol y una de las más antiguas de España. La cita es el 2 de agosto en la Finca de La Concepción, uno de los lugares más emblemáticos de Marbella, con capacidad para intentar llegar a los 700 asistentes. Además, siguiendo la línea marcada por la junta directiva que preside Santiago Gómez-Villares, también se ha presentado en el día de hoy un exclusivo torneo de golf que se va a disputar el 1 de agosto en Aloha Golf Club, para una inscripción máxima de 120 jugadores.

En el acto de presentación, que ha tenido lugar en la sala de prensa del Ayuntamiento de Marbella, además de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha estado Santiago Gómez-Villares, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer de Marbella que ha hecho un llamamiento a la participación de empresas. “Cumplir cuarenta años con nuestra Cena de Gala no es solo motivo de celebración, es una muestra de que la solidaridad de Marbella no tiene fecha de caducidad. Este evento representa mucho más que una cita social: es un acto de compromiso con las personas que conviven con el cáncer, con sus familias y con la investigación que puede cambiar sus vidas. Cada cubierto, cada swing en el torneo, cada gesto cuenta y se traduce en más recursos para acompañar, atender y avanzar. Estoy profundamente agradecido a todas las empresas, instituciones y particulares que, año tras año, hacen posible que sigamos creciendo. Confío en que esta edición será un nuevo hito para la esperanza.”

Junto al presidente Santiago Gómez-Villares, la Asociación Española Contra el Cáncer de Marbella ha estado representada por su vicepresidenta, Setareh Mohregi; Francisco Eduardo Sánchez Jiménez, vocal de misión; Francisco Javier Muñiz de Mergelina, vocal de voluntariado; José Miguel Higuera Lima, vocal de sostenibilidad; María Matías, vocal de eventos y Tamara Bastida, vocal de Juventud. Por parte del Ayuntamiento de Marbella, que un año más se ha volcado en el apoyo a la Gala y al trabajo que realizan los voluntarios y profesionales de la asociación, también han estado Isabel Cintado, concejala de Derechos Sociales, Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Marbella y Lisandro Vieytes, concejal delegado de Deportes, Sanidad y Distritos. Y finalmente, por parte de Aloha Golf Club, ha estado su presidente, Rafael Fontán, que cede gratuitamente sus instalaciones a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer.

En el transcurso de la rueda de prensa ofrecida en el Ayuntamiento, también se ha desvelado que repiten un año más como pareja de presentadores Poty Castillo y Eva Ruiz. En el capítulo de artistas, ya está confirmada la presencia de Conchita y de Modestia Aparte en el plano musical, pero una de las grandes novedades de esta edición es que la magia estará muy presente en el cuarenta aniversario al contar con la actuación de dos ilusionistas de talla mundial como son Jorge Blass y el mago Yunque. Por último, como es habitual desde hace décadas, la Gala contará con una rifa de más de 200 regalos, una importante subasta de obras de arte y regalos o experiencias exclusivas, y con el sorteo del cofre de joyas que dona la joyería Gómez&Molina, que se realizará con la numeración de la entrada.

Torneo Contra el Cáncer en Aloha Golf Club

Un año más la actual junta directiva de la sede de Marbella sigue fiel a su costumbre de que la Cena de Gala esté vinculada a un torneo de golf, que se celebra en uno de los grandes campos que hay en Marbella y en la Costa del Sol, para que juntos se conviertan en dos grandes citas solidarias del verano marbellí.

Por este motivo, el próximo 1 de agosto se disputará en el campo Aloha Golf Club un torneo exclusivo contra el cáncer, bajo la modalidad Pareja Mejor Bola Stableford, para una inscripción máxima de 120 jugadores, al precio de 130€, con buggy compartido, para los no socios y de 30€ para los socios. Además, todos los jugadores recibirán un welcome pack con caja de tres bolas de la Clínica del Dr. Acosta, botella de aceite de la marca Cortijo de la Cruz, una nevera portátil para bebidas de la inmobiliaria Mike´s Home y un polo cedido por la empresa Gilmar; avituallamiento premium durante el recorrido, gracias a Goyo Marbella, tendrán cóctel en la entrega de premios y formarán parte de un sorteo de magníficos regalos entre los que destacan noches de hotel, cenas en los mejores restaurantes, tratamientos de spa o belleza, greenfees en campos de golf o material deportivo. Habrá trofeos, cedidos por el proyecto de sostenibilidad de Ecomarb, fabricados con impresión 3D en plástico reciclado; premios para las tres primeras parejas clasificadas y premio a la bola más cerca y al drive más largo. Entre las empresas colaboradoras del torneo destacan C de Salamanca y Bentley Marbella como marcas de automoción.

La inscripción para el Torneo de Golf Contra el Cáncer en Aloha Golf Club y las entradas para la Gala de Marbella ya se pueden reservar llamando al 952-776800, en horario de 9:00 a 14:00h o escribiendo a marbella@contraelcancer.es.