Brazaletes de Esperanza, con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, 4 de febrero

Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Marbella, en colaboración con el Ayuntamiento de Marbella y los clubes deportivos de la ciudad, ha presentado una nueva edición de la iniciativa “Brazaletes de Esperanza”, una acción que este año se alinea de manera especial con el mensaje de campaña centrado en la humanización de la atención oncológica.

La presentación ha tenido lugar hoy viernes 6 de febrero, en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Marbella, y contará con la participación de Santiago Gómez Villares, presidente de la AECC en Marbella, y Lisandro Vieytes, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Marbella, así como con representantes de los clubes deportivos que se han sumado a esta acción solidaria. Por parte de la Asociación también han estado presentes Setareh Mohregi y Francisco Eduardo Sánchez, vicepresidenta y vocal, respectivamente, de la sede local.

En dicho acto, Santiago Gómez Villares, presidente local en Marbella, agradeció durante la presentación “el apoyo constante del Ayuntamiento de Marbella y de los clubes deportivos de la ciudad, que se suman un año más a esta iniciativa solidaria”. Gómez Villares subrayó que los “Brazaletes de Esperanza son #elsimboloquenosune, un gesto sencillo pero cargado de significado que nos permite trasladar al deporte la cercanía, el acompañamiento y la esperanza hacia las personas que conviven con el cáncer y sus familias”. Además, destacó que “acciones como esta muestran que humanizar la atención oncológica no es solo tarea del ámbito sanitario, sino de toda la comunidad, y que el deporte tiene un papel fundamental para transmitir empatía, valores y solidaridad”.

Por su parte, Lisandro Vieytes, concejal de Deportes del Ayuntamiento ha destacado la importancia de dar visibilidad a iniciativas como Brazaletes de Esperanza, “porque el deporte es una herramienta extraordinaria para sensibilizar, unir y lanzar mensajes que van mucho más allá de la competición”. El edil ha subrayado que “desde el Ayuntamiento de Marbella, dentro de nuestras competencias, contribuimos a dar visibilidad a este tipo de iniciativas y a apoyar, desde el ámbito deportivo y social, acciones que ayudan a concienciar a la ciudadanía y a mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con el cáncer, así como de sus familiares”. Además, ha puesto en valor “la implicación ejemplar de los clubes deportivos de nuestra ciudad, de muy distintas modalidades, que se han sumado de manera unánime a esta iniciativa solidaria, con cerca de 2.000 brazaletes que se lucirán en las próximas jornadas oficiales, convirtiendo cada partido en un gesto de apoyo, respeto y esperanza”. Por último, ha señalado que “Marbella es una ciudad solidaria y comprometida, que nunca falla cuando se trata de apoyar causas que mejoran la vida de las personas, y una vez más el deporte marbellí demuestra que está a la altura, caminando junto a la Asociación Española Contra el Cáncer en una iniciativa que nos une como sociedad”.

Durante los partidos y competiciones que se disputarán entre el 6 y el 8 de febrero, los jugadores y jugadoras de los equipos participantes lucirán un brazalete verde como símbolo de esperanza, apoyo y compromiso con las personas que conviven con el cáncer. Un gesto sencillo pero cargado de significado, que pretende visibilizar la importancia de situar a la persona en el centro, también desde ámbitos como el deporte, capaces de generar cercanía, acompañamiento y valores compartidos. En caso de tener que suspenderse la jornada deportiva, los clubes realizarán la acción en la siguiente que el tiempo lo permita.

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer destacan que humanizar la atención al cáncer implica escuchar, comprender y acompañar, no solo en el ámbito sanitario, sino también desde el entorno social y comunitario. En este sentido, el deporte se convierte en un aliado fundamental para transmitir mensajes de apoyo, empatía y unión, haciendo visible que detrás de cada diagnóstico hay una persona, una familia y una historia única.

En esta edición, cerca de 30 clubes deportivos de Marbella se han sumado a la iniciativa, representando disciplinas como fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol, rugby, triatlón, atletismo, natación y waterpolo.

Los clubes participantes son:

ADJ San Pedro Futsal; As Dva Pablo Picasso CF; AT Marbella Paraíso; C.D. Las Chapas; CD Sportcab; CD Vázquez Cultural; CDF Banús; Club Atletismo Infinity; Club Baloncesto San Pedro; Club Natación Marbella; Club Triatlón Costa del Sol; Club Triatlón Marbella; Club Waterpolo Marbella; Costa Unida CF; Costa Voley; Costafutsal San Pedro; F.C. Marbellí; Los Compadres; Marbella; Marbella Basket; Marbella Promesas CFF; Marbella Rugby Club (categorías senior y base); Nueva Andalucía; Oso CF; Sampedreño Futsal; U.D. San Pedro; Voleibol San Pedro.

La iniciativa “Brazaletes de Esperanza” se desarrollará de forma simultánea en distintos puntos de la provincia de Málaga y en el conjunto del país, impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad, reforzar el apoyo a pacientes y familias y avanzar hacia una atención más humana e integral frente al cáncer.

A través de esta acción, la Asociación Española Contra el Cáncer recuerda que el cáncer no es solo una enfermedad, sino una experiencia vital que afecta a múltiples dimensiones de la vida, y que requiere una respuesta colectiva basada en la cercanía, la escucha y el compromiso compartido.