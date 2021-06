EL MARBELLA PRESCINDE DE SU NÚCLEO DURO

Ribot finiquita a Héctor Morales, Víctor Moreno y Óscar Felipe

El CEO de Best of You y principal responsable del proyecto del Marbella FC, Óscar Ribot, según ha confirmado Onda Cero Marbella, ha comunicado el despido a los principales pilares de la estructura del club desde Marbella. El primero en sentarse esta mañana con Ribot ha sido el director deportivo Víctor Moreno. Sin mando desde la destitución de Aira, su papel ha sido testimonial. La contratación del último entrenador, Abraham García, ya no fue una elección suya. Relegado al ostracismo, Pedro Granero acordó la llegada del técnico madrileño. Las controvertidas decisiones de las bajas a final de la pasada campaña, sin renovar a un bloque válido que venía de jugar 'play off', y la configuración de una plantilla con fichajes extranjeros experimentales y otros consolidados que no funcionaron, mermaron la capacidad del equipo. Tampoco sentó bien sus ausencias en el Antonio Lorenzo cuando el equipo agonizaba en el descenso.

Julio Rodríguez