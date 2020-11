LA CASA DEL DEPORTE LOCAL

Onda Deportiva Marbella, jueves 26 de noviembre de 2020

Empezamos Onda Deportiva Marbella con toda la actualidad del Marbella FC que pasa por la reunión, con carácter motivacional, del CEO de 'Best of You' Óscar Ribot con la plantilla. Primera jornada del Open de España femenino de Golf que tiene como sede el Real Club Guadalmina de San Pedro. Repasamos la actuación de las marbellíes encabezadas por la doble ganadora del título, Azahara Muñoz; y las aspirantes Noemí Jiménez y Laura Gómez. Precisamente entrevistamos a la debutante en el torneo, última cita del Ladys European Tour.