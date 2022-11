LA CASA DEL DEPORTE LOCAL

Onda Deportiva Marbella, jueves 10 de noviembre de 2022

El representante de 'Best of You' al mando del Marbella FC, Esteban Granero, abordó asuntos de actualidad aprovechando el parón competitivo del equipo con motivo de la disputa de eliminatorias de la Copa del Rey. No dejó nada sin contestar: la marcha del equipo, los planes el nuevo estadio, la relación con Grinberg y el proceso judicial abierto fueron alguno de los asuntos principales en la entrevista de Onda Deportiva Marbella, con Julio Rodríguez.