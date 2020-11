Maté: "Euskaltel es un equipo hecho para ciclistas"

La temporada concluye para Maté que a partir de enero estrenará el maillot naranja del cuadro vasco. "Me hace mucha ilusión este nuevo proyecto. Euskaltel es un equipo hecho para ciclistas. Me han mostrado mucho cariño y me siento parte del proyecto", comentó en entrevista con Julio Rodríguez en Onda Deportiva Marbella.

Además nos preocupamos de cómo el fútbol modesto; el CD Estepona en Tercera división, y la UD San Pedro, en División de Honor, afrontan aplazamientos y restricciones. Nuestros protagonistas fueron los técnicos de ambos equipos, Juan Carlos Puertas y Adrián Cervera, respectivamente.