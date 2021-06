LA CASA DEL DEPORTE LOCAL

José Trujillo: "Pido disculpas a las familias que se hayan sentido menospreciadas"

El director de cantera del Marbella FC, José Trujillo, reconoció el fracaso de esta temporada en la cantera y pidió disculpas a las familias por no estar a la altura que el club merece. Aunque no estuvo en primera línea la pasada campaña, la dirección la ostentaron Óscar Felipe y Adolfo Aldana, ambos liquidados, Trujillo no eludió la responsabilidad por no cumplir los objetivos de los equipos claves: el juvenil nacional y el sénior femenino. A partir de ahora ha asegurado que quiere que resurja el sentido de pertenencia al Marbella abriendo el club a todos. "Lo primero de todo es recuperar la sonrisa de los niños y la masa social porque hemos tenido una pérdida brutal en los más pequeños. Todo el que quiera llevar la camiseta del Marbella es bienvenido a su casa", destacó en Onda Deportiva Marbella, con Julio Rodríguez.