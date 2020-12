EL CLUB SIGUE CONTANDO CON MERCADO EXTERIOR

Un fondo inversor turco pide precio por el Marbella FC

En las últimas semanas se ha intensificado el interés en adquirir la propiedad del Marbella FC. Según ha contrastado Onda Cero Marbella, un grupo inversor turco ha mantenido conversaciones con la cúpula de la entidad para pedir precio por el club. Este fondo otomano, a través de intermediarios en la Costa del Sol, se puso en contacto el pasado mes con el Marbella para plantear una compra. Desde el pasado verano, el Marbella FC busca nuevos apoyos interesados en participar siempre junto a la gestión de ‘Best of You’. Sin embargo, el grupo inversor turco no pretende una alianza, su fin no es otro que establecer un nuevo proyecto para liderar el club.

Julio Rodríguez