Ferrón: "No vamos a salir a pecho descubierto"

Gabi calificó su paso por el Marbella FC como "una maravilla" donde jugó tres temporadas y fue capitán. En cuanto a la situación que vive el que fue su equipo, comentó en Onda Deportiva Marbella que no esperaba este desenlace. "Me sorprende ver al Marbella ahí abajo con el equipo que tiene, pero es que no sabéis lo que cuesta ganar cada partido". Ferrón por su parte afirmó que "lo siento especialmente por gente que aprecio y sé que lo está pasando mal como Marcos Ruiz y Añón, más aún después del penalti del otro día". En cuanto a la disposición del partido de este domingo, el ariete no quiso dar pistas, pero apuntó a que no buscarán llevar la iniciativa todo el encuentro. "El partido es muy largo, no vamos a salir a pecho descubierto. Sabemos el momento que están pasando".

En baloncesto, repasamos la crónica del triunfo del CB Marbella 83-71 contra el Círculo de Gijón que le aúpa a la séptima plaza. Analizamos con su entrenador, Rafa Piña, la intensa próxima semana que podría elevar al conjunto azulón hasta la tercera posición de la LEB Plata en la conferencia oeste.