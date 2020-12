LA CASA DEL DEPORTE LOCAL

Edu Ramos: "Nos vamos a meter arriba, si no pensamos así, mejor ni entrenamos ni jugamos"

Abrimos la última semana de 2020 con Edu Ramos. El centrocampista del Marbella FC se mostró convencido en Onda Deportiva Marbella de revertir la situación clasificatoria del equipo y se negó a caer en el pesimismo. "Nos vamos a meter arriba, si no pensamos así, mejor ni entrenamos ni jugamos", comentó en la entrevista con Julio Rodríguez. Además el churrianero se reencontró con un amigo de la infancia, el ex entrenador del Mabella Paco Flores, en una sorpresa que le trajo muy buenos recuerdos.