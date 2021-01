LA CASA DEL DEPORTE LOCAL

Aira: "Todos los jugadores pueden jugar en todas las categorías"

Cerramos la semana con el acuerdo suscrito por el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, con el ayuntamiento de Marbella y la Diputación Provincial de Málaga para que Marbella se convierta en sede permanente de las categorías inferiores de la selección española de fútbol. Abordamos la previa del Marbella FC contra el Algeciras de este domingo a las 17.00 horas en el Antonio Lorenzo. El técnico blanquillo, José Manuel Aira, por primera vez en mucho tiempo cuenta con todos sus futbolistas, salvo las dos bajas para toda la temporada. Entre sus efectivos continúa Manel Martínez pese a que su salida esté en negociaciones. "Manel es uno más, y luego tomaremos las decisiones deportivas que tengamos que tomar con respecto al partido. A día de hoy es jugador del Marbella, está entrenando y peleando como el resto de sus compañeros porque el entrenador cuente con él". En cuanto a la ausencia de nuevos fichajes para reforzar la defensa y la delantera, el entrenador achaca el retraso de incorporaciones a la dificultad del mercado invernal. "Tenemos una dirección deportiva que está muy activa. A veces no podemos ir todo lo rápido que quisiéramos porque no se dan las circunstancias. Reforzar una plantilla depende de muchas cosas, sobre todo de otras situaciones de jugadores, clubs, representantes, y los tiempos no son los que todos deseamos. Pero estoy tranquilo con la capacidad de la dirección deportiva y del club. Toca trabajar con los que tenemos que tienen mucho potencial y son muy buenos".