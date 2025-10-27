20 CONGRESO JURÍDICO DE LA ABOGACÍA MALAGUEÑA

Sala Respira: un nuevo espacio destinado al bienestar emocional de los profesionales del Derecho

Este jueves y viernes se celebrará en el Palacio de Congresos de Torremolinos el Vigésimo Congreso de la Abogacía de Málaga. Una importante cita jurídica en la que se espera la participación de más de un centenar de ponentes

Redacción

Málaga |

El congreso cuenta con un un variado y extenso programa con más de 70 ponencias, paneles y talleres impartidos por magistrados del Tribunal Supremo, expertos académicos, fiscales, profesionales de la abogacía y representantes institucionales.

La programación abarca una amplísima variedad de especialidades jurídicas, entre ellas, Derecho Penal y Procesal, Derecho de Familia, Violencia de Género y Violencia Sexual, Derecho Administrativo y Urbanismo; Derecho Mercantil y Concursal, Extranjería, Penal Penitenciario y Derechos Humanos, Digitalización e Inteligencia Artificial, etc.

MEJORAR LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS

Entre los ponentes el Congreso Jurídico cuenta con un experto en comunicación, Campeón del Mundial de Oratoria en 2024 y Campeón Nacional de Debate de este año, el malagueño Alberto García Chaparro, que ayudará en su taller a mejorar las habilidades comunicativas en su vida profesional y personal, así como a manejar estrategias en comunicación y oratoria.

