Sala Respira: un nuevo espacio destinado al bienestar emocional de los profesionales del Derecho

El congreso cuenta con un un variado y extenso programa con más de 70 ponencias, paneles y talleres impartidos por magistrados del Tribunal Supremo, expertos académicos, fiscales, profesionales de la abogacía y representantes institucionales.

La programación abarca una amplísima variedad de especialidades jurídicas, entre ellas, Derecho Penal y Procesal, Derecho de Familia, Violencia de Género y Violencia Sexual, Derecho Administrativo y Urbanismo; Derecho Mercantil y Concursal, Extranjería, Penal Penitenciario y Derechos Humanos, Digitalización e Inteligencia Artificial, etc.

MEJORAR LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS

Entre los ponentes el Congreso Jurídico cuenta con un experto en comunicación, Campeón del Mundial de Oratoria en 2024 y Campeón Nacional de Debate de este año, el malagueño Alberto García Chaparro, que ayudará en su taller a mejorar las habilidades comunicativas en su vida profesional y personal, así como a manejar estrategias en comunicación y oratoria.