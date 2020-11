PROYECTOS HOTELEROS DE LUJO EN MARBELLA

Ricardo Arranz: "La Ley del Suelo en Andalucía es un desastre, un colapso y una estupidez"

Tres grandes proyectos de hoteles de lujo se encuentran pendientes en Marbella, el Four Seasons, el hotel W y Magna Marbella. Aunque con retrasos, la buena noticia es que siguen su marcha. En el caso del Four Seasons de Marbella está pendiente de desarrollar su plan parcial, que depende a su vez de los informes sectoriales de la Junta de Andalucía y el Gobierno central, de Costas y Carreteras. No hay fecha siquiera aproximada para el inicio de las obras del W y el Four Seasons, mucho menos para que estén abiertos