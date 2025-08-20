Marbella para Vivir continuará su actividad con una recogida de firmas por diferentes barrios

Una de las últimas iniciativas que ha puesto en marcha es una recogida de firmas a través de change.org. Ya han firmado más de 600 personas y lo siguiente es, a principios de septiembre, salir a la calle para seguir aunando fuerzas.

La intención es conseguir el mayor número de firmas posible para solicitar una reunión con el Ayuntamiento de Marbella. A partir de septiembre también se organizarán más asambleas y se tanteará la posibilidad de desarrollar unas jornadas sobre el acceso a la vivienda, hacer entrevistas a diferentes vecinos para visibilizar la problemática en redes sociales e incluso organizar una segunda concentración para 2026.

Acuerdos de la Junta del Gobierno Local

La Junta de Gobierno Local de este martes ha aprobado una subvención de 100.000 euros dirigida a deportistas que desarrollan su disciplina de forma individual o por parejas.

Los interesados deben estar empadronados en la ciudad y justificar los gastos que se subvencionarían con la ayuda, que será, como máximo de 10.000 euros para cada beneficiario. Escuchamos al concejal de Deportes, Lisandro Vieytes.

El periodo para solicitar la subvención ha empezado hoy y estará abierto hasta el próximo 5 de septiembre. Se puede formalizar a través de la sede electrónica del área de deportes.

En la rueda de prensa posterior a esa Junta de Gobierno local se ha aprovechado para preguntar por el concierto de este sábado 23 de agosto en la finca de La Caridad, teniendo en cuenta lo vivido con el de Manuel Carrasco. Se espera una gran afluencia de personas, en torno a 30.000. El portavoz del Gobierno local, Félix Romero, ha insistido en la necesidad de abrir la AP-7 cuando se celebran eventos de este tipo y, aunque se mantendrá una reunión con la empresa organizadora para ver en qué se puede mejorar, anima a los asistentes a ir con tiempo de sobra.

En cuanto a la posibilidad de introducir un autobús lanzadera para evitar tantos desplazamientos en coche, dice que se estudiará de cara a próximos años, tanto si lo asume el Ayuntamiento de Marbella como si se exige a la promotora.

Subraya la importancia de que el Gobierno central invierta en infraestructuras, como en la puesta en marcha del tren litoral y la subvención de la AP-7