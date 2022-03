ESTA SEMANA EN 'LA EMPRESA'

Marbella cuenta con un 'Bitcoin Point' en la calle Huerta Chica

¿Qué es Bitcoin? Bitcoin es una criptomoneda que puede utilizarse para comprar cualquier bien o servicio en los lugares que sea aceptado. Es una moneda digital libre y descentralizada que permite las transacciones sin necesidades de intermediaros. Usa una tecnología peer-to-peer, lo que reduce la transacción a las partes involucradas que envían y reciben los Bitcoins a través de una billetera digital o wallet que cuenta con una dirección Bitcoin, similar a una cuenta bancaria pero libre de todo tipo de control o burocracia. ¿Cómo funciona Bitcoin? Aunque no existe físicamente, funciona como cualquier otra moneda fiduciaria como el dólar o euro. No tienen un número de serie o mecanismo para poder ser rastreado quienes utilizan esta moneda. Aunque cabe destacar que el blockchain contiene toda esa información dentro del gran libro contable donde, de requerirse, puede ser rastreada la transacción. Lo que descarta el mito de que es totalmente anónima. Lo es en el sentido que no solicitan datos para poder operar con ellas. Al ser una moneda descentralizada no requiere de la confianza de un banco central. Esto se respalda con la propia comunidad que mediante el consenso de “Prueba de Trabajo” confirma cada transacción y la agrega a los bloques del blockchain. Cabe aclarar que una vez confirmada, no se puede borrar ni hacer ningún tipo de devolución. (Información extraída de la página www.estrategiasdeinversion.com). En 'Más de Uno Marbella' hemos hablado con Francisco Gutiérrez, uno de los propietarios de este punto Bitcoin. Puedes escuchar la entrevista aquí, en el audio adjunto.