SE CELEBRARÁ EL 7 DE MAYO

Estepona se suma un año más a la marcha solidaria ‘Darkness into Light’ para la prevención del suicidio

El concejal adscrito a la delegación municipal de Deporte y Juventud, José Antonio Bandera, la representante de la Fundación ‘Pieta House’, Carolina Fernández, y la presidenta de la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de la Costa del Sol (AFESOL), Concha Cuevas, han presentado hoy la marcha solidaria ‘Darkness into Light’, que se celebrará en Estepona y en otras zonas de la Costa del Sol occidental, el próximo 7 de mayo. El representante municipal ha animado a los ciudadanos a colaborar en esta actividad solidaria que recauda fondos cada año para programas de sensibilización y prevención del suicidio, así compara la intervención y acompañamiento de personas que han sufrido en su entorno la pérdida de un ser querido por esta causa. Además, el edil se ha referido a la importancia de la salud mental como medida para prevenir este tipo de muertes y ha reiterado la disposición del Ayuntamiento para apoyar cada año esta causa. A ese respecto, ha señalado que el Consistorio colabora con todo tipo de asociaciones sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la ayuda a personas vulnerables. La presidenta de AFESOL, Concha Cuevas, ha agradecido al Ayuntamiento la sensibilidad que demuestra con esta cuestión y el apoyo que ofrece cada año a la iniciativa ‘Darkness into Light’. Además, ha explicado que la actividad consistirá en una caminata solidaria de 5 kilómetros por el corredor litoral, desde playa El Ángel hasta el Mirador de Los Maniseros. La marcha dará comienzo a las 06.30 horas cuando aún es de noche y finaliza con la luz del día, simbolizando así el camino de la oscuridad a la luz que recorren las personas en riesgo de suicidio. También, la representante de la Fundación ‘Pieta House’ ha informado que ya se pueden realizar las inscripciones de forma online a través de la página web https://afesol.org o del Facebook de ‘Darkness into Light Costa del Sol’, siendo el precio por persona de 21 euros. Además, de en Estepona, esta marcha solidaria se realizará simultáneamente en Benalmádena, Elviria, La Cala de Mijas y Puerto de la Duquesa.