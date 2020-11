Diferencias entre primera y segunda ola del coronavirus

Algunos hablan hasta de tercera ola del coronavirus, otros de segunda ola tardía. Y es que el personal sanitario y los expertos ya lo adelantaban. De las nuevas medidas, tras el nuevo decreto de estado de alarma, no tendremos datos ni resultados al menos en 10 días. Hoy en Más de Uno Marbella, el experto en Epidemiología y catedrático de Microbiología de la Universidad de Málaga, Eduardo Martínez, ha respondido a muchas de las dudas que aún se suscitan cada día. Entre ellas: ¿Cómo ha cambiado el virus del coronavirus entre la primera y la segunda ola? ¿Son adecuadas las medidas que se están tomando? ¿Cómo de eficaces son los tratamientos? ¿Por qué siguen subiendo los contagios, pero baja el número de muertes entre una y otra ola?

Ampliación del Hospital Costa del Sol

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, anunción el pasado fin de semana que la Junta de Andalucía ha activado el proyecto de ampliación del Hospital Costa del Sol, una iniciativa en la que está prevista una inversión de 75 millones de euros.

Hoteles de lujo en proceso

Hasta tres grandes proyectos de hoteles de lujo se encuentran pendientes en Marbella, el Four Seasons, el hotel W y Magna Marbella. Aunque con retrasos, la buena noticia es que siguen su marcha. En el caso del Four Seasons de Marbella está pendiente de desarrollar su plan parcial, que depende a su vez de los informes sectoriales de la Junta de Andalucía y el Gobierno central, de Costas y Carreteras. Por su parte, el W, se encuentra a la espera del informe sectorial del Ministerio de Fomento para continuar con idéntico proceso. Mientras, el hotel Magna Marbella, tiene previsto abrir sus puertas durante el último trimestre de 2021 para que en 2022 esté a pleno rendimiento. Todo ello, según información trasladada por la propiedad al Ayuntamiento marbellí. No hay fecha siquiera aproximada para el inicio de las obras del W y el Four Seasons, mucho menos para que estén abiertos. Lo ideal sería que antes de que termine 2021 estuvieran ya levantándose ambos, señalan en el Consistorio marbellí. El periodista Nacho Reyes y el hotelero y presidente de la Federación de Promotores y Turismo Residencial de Andalucía, Ricardo Arranz han participado en el especial dedicado a estos singulares establecimientos. Arranz ha criticado la Ley del Suelo de Andalucía por su lentitud en los procesos y la ha tachado de desastre y estupidez.