La danza y ESAEM están de luto, fallece la leyenda del ballet Valentina Letova, primera bailarina del ballet de las ‘Estrellas de Rusia’ y profesora titular ‘ESAEMBallet’ a los 77 años

La danza y ESAEM viven uno de los momentos más tristes de su historia, el fallecimiento de Valentina Letova, querida y admirada profesora titular de Ballet Clásico de ESAEM y primera bailarina del Ballet de las Estrellas de Rusia.

En ESAEM, donde ha desarrollado los últimos 18 años de su actividad docente, fue una profesora ejemplar que creó escuela. El rigor de sus clases se mezclaba con una ternura y amor por sus alumnos muy especial. Porque si algo distinguía a Valentina Letova, más allá de su talento y su experiencia artística, era precisamente el amor, la admiración y el respeto que todos sus estudiantes le profesaban.

Incluso tras su jubilación, continuó formando parte de la familia ESAEM: no ha faltado a las galas y representaciones de sus alumnos, de quienes ha ido observando su evolución y celebrando sus logros. Su presencia era sinónimo de inspiración y su legado seguirá vivo en cada paso, cada gesto y cada sueño de los bailarines que formó.

Un sentido adiós, y homenaje

Esta noche, se ha celebrado en el Teatro de Jóvenes Artistas Antonio Banderas de ESAEM un sentido homenaje a Valentina Letova con la presencia de todo el claustro de profesores de ESAEM, encabezados por la directora de la escuela Marisa Zafra así como decenas de alumnos que han querido decirle su último adiós. Igualmente, además de su familia, han estado presentes personalidades del mundo artístico y de la danza, como el bailarín y coreógrafo Victor Ullate, como representante de la danza clásica española, así como el alcalde de Málaga, Don Francisco. de la Torre.

El acto ha arrancado con una entrevista de hace 10 años en ESAEM, entre Marisa Zafra y Valentina, y en ella Zafra agradecía a la bailarina el privilegio de tenerla como profesora de danza clásica en

ESAEM. La proyección ha hecho un recorrido por la extensa vida artística desde los comienzos de Valentina, y su paso por ESAEM.

Este homenaje ha continuado con las palabras del alcalde de Málaga Francisco de la Torre: “Quiero felicitar a ESAEM por tener a esta bailarina tan excepcional y por el homenaje tan especial que le habéis rendido hoy aquí. Todo esto quedará como legado y recuerdo de su paso por esta escuela. Se demuestra el cariño que Valentina aportaba a sus alumnos, y por ende a toda la escuela. Espero que haya dejado continuidad en su formación, porque ESAEM no merece menos”.

También el bailarín y coreógrafo Víctor Ullate Roche, muy emocionado dedicaba unas sentidas palabras a Valentina Levota: “Me consta que su labor fue admirable, profunda y valiosa. Ser maestra de danza clásica es dedicar una vida a conservar su pureza, a transmitirlo con respeto y con pasión. Valentina Letova entendía que la danza no era sólo enseñar pasos, sino estar presente, observar con atención, corregir con firmeza, pero siempre con cariño. Gracias maestra Valentina por tu dedicación silenciosa y constante y por cuidar con tanto esmero de un arte que necesita guardianes como tú”.

El hijo de Valentina Levova, Dimitri también presente en este acto tuvo palabras de agradecimiento a todos los presentes por este homenaje. “Estoy muy emocionado porque en esta escuela se nota todo el amor y cariño que le tenéis a mi madre, y creo que su esencia quedará entre estas paredes durante muchos años”.

Llegaba el momento de las palabras de sus alumnos. Lena Zafra, en nombre de todos ellos, y notablemente emocionada recordaba todo lo que ha aprendido con Valentina: “Nos has enseñado que el arte no entiende de fronteras, ni de idiomas. Todos nos hemos unido para agradecerte la huella tan grande que has dejado en nuestras vidas. Dicen que quien tiene un maestro, tiene un tesoro, y nosotros teníamos la estrella más grande. Sigue guiándonos desde ahí arriba, como has hecho siempre. Desde aquí prometemos honrar todos los valores infinitos que has dejado en nosotros. Además, te agradezco como hija por guiar el camino de esta escuela, y en especial a mi madre, por darle la fuerza y la sabiduría que necesitaba en cada momento de vital importancia y tenderle la mano justo antes de salir al escenario, como nuestra primera bailarina y madrina de ESAEM. Valentina Letova, siempre eterna, gracias por el legado tan grande que has dejado, por convertirnos en artistas y mejores personas”.

Al igual que Lena, otros alumnos destacados de ESAEM también quisieron dedicarle unas palabras a Valentina como Borja Rueda, reconocido coreógrafo y director creativo de nuestro país o Irene Estévez, la primera malagueña en entrar en la escuela de Bolshoi gracias a su profesora homenajeada.

La directora de ESAEM, Marisa Zafra, y en nombre de todos los miembros de esta escuela ha dedicado unas palabras a Valentina, que más allá de profesora de la escuela, era una gran amiga: “La sensación es que Valentina hoy está más viva que nunca, está aquí, con todos, en cada rincón de este teatro, en cada alumno, en cada gesto. Es una persona eterna, una estrella que brilla y nos ha guiado nuestro camino. En ESAEM, en Málaga, tuvimos la suerte de tenerla como profesora.”

“Hoy despedimos a una maestra irrepetible. Valentina Letova fue mucho más que una profesora de ballet: fue un ejemplo de entrega, de pasión y de amor por la enseñanza. Nos enseñó que la danza no solo se ejecuta con el cuerpo, sino que se siente con el alma. Todos los que la conocimos sabemos que su mirada escondía un corazón inmenso, y que cada corrección iba acompañada del deseo de ver crecer a sus alumnos. Valentina, desde ESAEM te recordaremos con admiración y gratitud infinita.

Marisa Zafra, junto con Dimitri, el hijo de Valentina han descubierto la placa del nombre del que ahora llevará el conservatorio de danza de ESAEM: Tu espíritu seguirá guiando a nuestros alumnos, y tu nombre permanecerá unido para siempre a la historia de esta escuela. Y por eso, desde ahora, el Conservatorio de ESAEM llevará el nombre de Conservatorio Profesional de Danza ESAEM “Valentina Letova”. Descansa en paz, querida Valentina. Tu luz seguirá danzando entre nosotros.”

Una vida dedicada a la danza

Valentina Letova dedicó su vida al arte de la danza. Formada en el riguroso método Vaganova en su Rusia natal, destacó durante décadas como una de las figuras más respetadas del ballet clásico ruso. Ha cosechado varias condecoraciones de entre las más altas de Rusia, alternando siempre su vida artística con otras funciones como profesora de jóvenes bailarinas, subdirectora artística de la Compañía, etc.

En 1989 fue elegida Primera Bailarina de la Compañía de Ballet “Estrellas de Rusia”, habiendo realizado giras por EE.UU, Yugoslavia, Italia, Francia, Alemania, India,… En 1991 fue seleccionada por el Ministerio de Cultura de la URSS para atender una solicitud de profesora de Ballet Clásico en el Ateneo de Música y Danza de Málaga, y desde entonces ejerce la docencia en varias escuelas de la ciudad.

En 2008 se incorpora a ESAEM como profesora titular de Danza Clásica y desde entonces no solo ha enseñado ballet, sino que ha transmitido valores y ha inspirado a los artistas que hoy muestran el legado de Valentina en escenarios de todo el mundo. Su aportación a la formación artística en España ha sido inmensa, siendo considerada una de las grandes embajadoras de la técnica y la sensibilidad del ballet ruso.

Hoy sus alumnos, desde diferentes escenarios del mundo, le dedican una de las funciones más especiales de sus carreras. Agradecen profundamente todas las enseñanzas, sabiduría y amor que hace posible que hoy estén dedicándose a la danza, que un día fue su sueño.

Un gran aplauso al cielo, se despide y seguirá bailando en lo alto con todo el amor, honores y eterna, nuestra querida Valentina Letova.