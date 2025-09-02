MÁS DE UNO MARBELLA 08:20. MARTES, 2 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Últimos retoques en los colegios de Marbella a los que seguirá un plan de obras con una inversión de un millón de euros

El Ayuntamiento de Marbella ultima la limpieza y el baldeo de patios de los colegios públicos del municipio. Durante el verano ha hecho pequeños arreglos en los centros que ahora, entre septiembre y diciembre, continuarán con un plan que cuenta con un montante de un millón de euros para el centro urbano, Las Chapas y Nueva Andalucía.

Alfonso Olaso

Marbella |

Entre julio y agosto, y con las escuelas de verano funcionando, se han repasado las instalaciones con trabajos de electricidad, pintura, carpintería y limpieza de cristales. A partir de este septiembre, con los maestros ya trabajando, y un nuevo contrato en vigor, arrancan unos trabajos de más calado, según ha explicado la directora general de Enseñanza del consistorio, Carmen Díaz.

El plan se repetirá el curso que viene con otro millón de euros.

Comisaría

El Ayuntamiento cedió al Gobierno central la parcela para la nueva comisaría de Marbella hace tres años. El Ejecutivo local se ha manifestado de esta manera ante la entrevista que estos micrófonos le hicieron al subdelegado en Málaga, Javier Salas, en la que el responsable provincial del Ejecutivo de la nación responsabilizó al consistorio y también a la Junta de Andalucía, de que no estuviera hecho el equipamiento policial.

El equipo de Gobierno marbellí reconoce que el terreno en cuestión, el mismo del futuro palacio de justicia, no está urbanizado, pero advierte de que el proyecto de obra debería estar hecho y no consta que sea así. En declaraciones a Onda Cero, el portavoz, Félix Romero, ha subrayado que la falta de accesos, servicios, acerado y demás elementos que engloba la urbanización de una parcela no quiere decir que no se pueda avanzar en el procedimiento, como se está haciendo en el caso de la Junta y la futura sede judicial marbellí.

Ha explicado Romero además que hace falta una partida presupuestaria concreta para levantar la nueva comisaría, más allá de que el proyecto esté incluido en el plan quinquenal de infraestructuras para la provincia de Málaga.

