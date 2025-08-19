Seis bomberos locales se desplazan a Ourense para colaborar en la extinción de incendios

No es la primera vez que los bomberos de Marbella participan en un dispositivo de gran envergadura fuera de la provincia. En noviembre ya lo hicieron en Valencia con la DANA. El operativo de ahora está formado por dos mandos y cuatro bomberos que se han desplazado en un vehículo ligero.

También se han trasladado hasta Ourense cinco bomberos del parque de Fuengirola y diez del Consorcio Provincial.

Y hablando de estos profesionales, ayer conocimos en Más de Uno que los bomberos de Marbella han intervenido en más de 560 incidencias en lo que va de verano. La mayoría han sido por incendios y rescates, tanto en mar como montaña.

El hecho de que en verano aumente de forma significativa la población no ayuda. De hecho, condiciona bastante las salidas del cuerpo de bomberos, que refuerza las guardias con dos profesionales más de lo habitual. Esto hace, según explica en Más de Uno Marbella el jefe de Bomberos, Medardo Tudela, poder actuar con mayor rapidez y eficacia.

Recuerda que esta época del año se caracteriza por el riesgo extremo por incendio forestal, algo que se puede evitar, dice, usando el sentido común.

La labor de los bomberos no se limita al término municipal de Marbella. Si otras localidades solicitan su intervención, actúan de apoyo, como ya ocurrido este verano en 38 incidencias entre Benahavís, Istán y Ojén.

Concierto de Manuel Carrasco

El concierto de Manuel Carrasco sigue dando de qué hablar. Ayer se pronunció el PSOE y Opción Sampedreña propuso una alternativa o medida que podría ser clave en la gestión del tráfico: la recepción de las obras de Fuente Nueva.

A los socialistas no les sorprende que los asistentes estuvieran atascados horas en la autovía y autopista. Su portavoz, Isabel Pérez, señala que no es la primera vez que se denuncian problemas de este tipo e insta al Gobierno local a trabajar en una solución.

Por su parte, el concejal Manuel Osorio subraya la importancia de abrir Fuente Nueva, más aún teniendo en cuenta que en menos de un mes comenzarán las clases en los colegios de la zona.

Más de medio centenar de afectados se han unido para reclamar el reembolso de la entrada sin descartar una demanda colectiva contra la empresa organizadora. El propio cantante se ha disculpado en redes sociales por que la experiencia no fuese como debería, refiriéndose a los accesos y a la visibilidad del recinto.