El sector de la vivienda de lujo registra datos históricos en la Costa del Sol a pesar de la incertidumbre que reina en Europa

Un sector, el de la vivienda de lujo, que no sólo no está notando las consecuencias de las coyunturas actuales sino que ha crecido exponencialmente este verano en la Costa del Sol. Se han registrado datos históricos según los profesionales del sector inmobiliario que además no prevén que "la alta demanda de propiedades de lujo vaya a cambiar pese a la tan anunciada recesión". Con esa claridad se ha explicado en Onda Cero Marbella el CEO del Grupo OrangeState, David Martín.

Sí está afectando toda esta situación "a los proyectos de preventa en viviendas con precios que oscilan entre los 250.000 y los 400.000 euros". Pero lo cierto es que "exceptuando ese segmento de compradores, la demanda de viviendas 'premium' está creciendo incluso como consecuencia del conflicto bélico en Europa". De hecho muchos ciudadanos con un alto poder adquisitivo de países fronterizos o próximos a Ucrania y Rusia "están valorando la posibilidad de adquirir una propiedad en Marbella y la Costa del Sol por si la situación empeora", asegura Martín.

COMIENZA LA OPERACIÓN 'RETORNO DEL VERANO'

A las tres de esta tarde la DGT activa la Operación ‘Retorno del verano’ que se mantendrá activa hasta las doce de la noche del domingo. Se prevén 978.000 desplazamientos en Andalucía, de los que 199 mil se realizarán en la provincia de Málaga, aunque los movimientos continuarán produciéndose de manera escalonada hasta el último día de agosto.

ESTEPONA INSTALA PANTALLAS ACÚSTICAS EN JUAN BENÍTEZ

En Estepona el Ayuntamiento de la localidad ha licitado las obras para la instalación de pantallas acústicas en el área de Juan Benítez, con la intención de proteger esa zona del ruido del tráfico de las grandes infraestructuras viarias que la circundan, fundamentalmente de la autovía. El presupuesto de la obra es de casi 780 mil euros y el plazo de ejecución es de cuatro meses.

BUENOS RESULTADOS DEL PROGRAMA 'EMPLE@NET' EN FUNGIROLA

El Programa Emple@net, promovido por el Ayuntamiento de Fuengirola y financiado con Fondos Europeos, eleva la inserción laboral de sus alumnos al 74%. El actual itinerario formativo, que se inició en el año 2019, ha supuesto la organización de 28 cursos para 326 desempleados fuengiroleños, de los que 242 ya tienen empleo.

APOYO DECIDIDO DE MARBELLA A LAS ENTIDAES SOCIALES

El Ayuntamiento de Marbella ha destinado 89.000 euros a renovar los convenios que tiene con las entidades Crece y Marbella Voluntaria que trabajan para mejorar el día a día de las personas vulnerables. La renovación de estos dos convenios va a beneficiar a cerca de 250 usuarios. Marbella Voluntaria recibirá más de 41 mil euros para seguir ayudando entre otros colectivos a mayores en situación de soledad como han hecho durante la pandemia. Y Crece recibirá más de 47 mil euros para sus diferentes programas de ayuda a la estimulación precoz y continuada, fundamentalmente de niños y adolescentes con discapacidad y para el apoyo a sus familiares.