El Registro de Demandantes de Vivienda Protegida de Marbella tiene más de 1.000 solicitudes incompletas

El próximo 1 de octubre finaliza el plazo para inscribirse y aportar la documentación pertinente en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida de Marbella de cara al sorteo de los 84 inmuebles que se están levantando al sur del Bulevar de San Pedro Alcántara. De las 3.207 solicitudes actuales, hay más de 1.000 que todavía no están formalizadas.

En este escenario, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha advertido sobre la necesidad de cumplimentar todo el procedimiento para luego no llevarse una mala sorpresa.

Estas 84 VPP son parte de las 1.000 que el Ejecutivo se propuso poner en marcha en este mandato municipal. Las 73 de Nueva Andalucía están pendientes de la inscripción en el registro y de que los adjudicatarios pasen por notaría. Las 18 para alquiler de la antigua sede la Escuela Oficial de Idiomas se entregarán pronto una vez subsanado el problema que hubo con las cocinas. A éstas se suman más de 300 proyectadas en San Pedro y 234 en Marbella, según ha señalado Muñoz.

Celebración de la Democracia Local

Los encuentros titulados “Conocer mi distrito” y “Los concejales visitan mi cole”, un concurso de dibujo escolar, visitas guiadas al Consistorio, al Parque de Bomberos y la Jefatura de la Policía Local, así como un acto institucional componen este año el programa diseñado por el Ayuntamiento de Marbella para celebrar la Semana Europea de la Democracia Local. Con la participación de representantes de asociaciones, colectivos locales, entidades juveniles y del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, el consistorio, con el concejal de Participación Ciudadana, Enrique Rodríguez, a la cabeza, ha destacado el protagonismo de la ciudadanía en la construcción de la democracia local.

Los actos se desarrollarán del 26 de septiembre al 14 de octubre.

