Las pymes de Marbella aumentan su facturación este verano

Restauración y hoteles han sido de nuevo los sectores que más ingresos han obtenido. En julio han sido mayores que doce meses atrás. No tanto en agosto, cuando ha habido más gente pero ha gastado menos, según ha explicado a Onda Cero la presidenta de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Marbella, Montserrat Pijoán. Todo ello a pesar de dos grandes hándicaps para las pymes del municipio.

Pijoán ha apuntado por otra parte que septiembre está siendo positivo y que octubre también lo será.

Los marbellíes viajan por Andalucía en septiembre

En estos dos meses y también en noviembre y diciembre son en los que muchos marbellíes viajan después de haber trabajado todo el verano. Y al mismo tiempo, la ciudad sigue recibiendo visitantes. Según la Asociación de Agencias de Viaje de Andalucía, hay más reservas para venir a la ciudad que el año pasado.

La mitad aproximadamente de los vecinos que viajan en estas fechas lo están haciendo este año por Andalucía. El otro 50% lo hace por varios destinos y también eligen distintas formas de hacerlo, según ha explicado a esta emisora el presidente de AEDAV, Sergio García.

El otro mercado, el de los que visita la ciudad, ha aumentado y la previsión es que de aquí a final de año los siga haciendo hasta un 5%.

Y se empiezan a reservar ya los viajes para Navidad, sobre todo por parte de los residentes extranjeros que aprovechan para esas fechas para ver a su familia. Los sudamericanos copan gran parte de este apartado.