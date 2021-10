MÁS DE UNO MARBELLA 08:20. VIERNES, 15 DE OCTUBRE DE 2021

Los Presupuestos Generales del Estado vuelven a pasar de puntillas por el proyecto del tren litoral para la Costa del Sol

Todas las fuerzas políticas, de distintos colores lo han reivindicado y se han desgañitado, durante décadas, defendiendo la necesidad de un tren litoral que una Málaga con el campo de Gibraltar, con especial atención a la Costa del Sol Occidental. Cada año coincidiendo con la presentación de los presupuestos tanto del Gobierno central como del autonómico, la atención se centra en conocer las partidas que se destinan a un proyecto que no avanza. Este año no iba a ser diferente y ya sabemos que el ejecutivo de Pedro Sánchez destina para 2022 una cantidad que no llega ni a los 83.000 euros. Las críticas no se han hecho esperar, en esta ocasión por la oposición política y también por empresarios y colectivos sociales por la pérdida de oportunidad de un proyecto por descontado más que necesario