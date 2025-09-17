El Presupuesto Municipal de Marbella en 2026 podrá ser de hasta 412 millones de euros

Las cuentas se han elaborado a partir de la ejecución presupuestaria del presente ejercicio y del anterior. Esos números arrojan una previsión de que al término de 2026, habrá un superávit de 16 millones de euros, por los nueve del actual, lo que conduce según ha detallado el portavoz del equipo de Gobierno y delegado de Hacienda, Félix Romero, a los máximos de 391 en gastos y 412 en ingresos.

Por áreas y capítulos, el aumento será del 2,5%. Esto de media, porque las nóminas, por ejemplo, podrán subir hasta un 3,5%, un incremento previsto por varias causas.

Obras para mejorar la accesibilidad en La Patera

El Ayuntamiento ha comenzado una obra para mejorar la calle Carlomagno, en el barrio de La Patera. La actuación se centra en la accesibilidad y en eliminar las barreras arquitectónicas existentes.

La intervención, que cuenta con un plazo de ejecución de mes y medio, contempla la renovación de los acerados, la calzada y el sistema de alumbrado, con la instalación LED. Se van a construir dos nuevas aceras, una al norte de la vía, donde se colocarán todas las farolas, mientras que la del sur quedará libre para facilitar el paso de los peatones, según ha explicado el concejal del ramo, Diego López.

La acera sur será más ancha que la actual, de 1,15 metros, con lo que la calzada pasará a tener 4,87 metros de lado a lado. La reforma incluye la instalación de cinco nuevas farolas, 23 tapas de arquetas y 115 metros lineales de canalizaciones, sobre una superficie total de más de 235 metros cuadrados.