El precio de la vivienda bate un nuevo récord en Marbella al comienzo de 2025

Es éste uno de esos casos en los que casi se podría decir que la noticia no lo es. Desde julio de 2020, salvo en el pasado septiembre cuando bajó algo y un par de meses más en los que se mantuvo, el valor de venta del metro cuadrado en el municipio no ha dejado de subir. Y no lo va a dejar de hacer, según ha considerado el arquitecto Jorge Chacón, por la sencilla razón de que no hay suficiente oferta.

Eso sí, con el matiz de que los precios puedan estar un 5% inflados porque la media se hace sobre el global de la oferta y hay muchos anuncios sobre una misma propiedad. No obstante, el crecimiento es notable. Y no sólo en Marbella, sino también en el resto de la Costa del Sol, ha añadido el consultor inmobiliario de CAI, Luis Cepedano Hens.

La zona más cara de Marbella es ahora mismo la de la playa de La Fontanilla donde el metro se ha vendido a 7.385 euros. Aquí, una vivienda de 100 metros cuadrados, ha costado 738.500 euros. Para encontrar las más baratas hay que irse a Divina Pastora. En ese barrio el metro está a 3.104. O sea, 310.400 euros el mismo tipo de casa.

Happy Congress Day

El palacio de congresos Adolfo Suárez albergará el próximo 15 de marzo el Happy Congress Day, una iniciativa que pretende fomentar el emprendimiento a través del autoconocimiento, el desarrollo de una buena marca personal y mucha motivación.

El encuentro, que será de diez a dos y media, cuenta con varios ponentes que darán a conocer su experiencia personal y una mesa redonda en la que se abordará el poder de la autenticidad y la importancia de tener una marca personal bien definida. Lo ha explicado Curro Sabán, uno de los organizadores del congreso.

El asesor responsable de Fomento Económico y Pymes, Alejandro Freijo, cree que el evento posicionará a Marbella como una ciudad innovadora y emprendedora donde cualquier persona pueda desarrollar sus ideas.