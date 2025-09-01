El precio del alquiler en Marbella bate récords

El barrio o la zona más asequible, dentro del actual escenario, es Elviria, con 14,7 euros. El más caro, Puerto Banús, donde el metro se alquila a razón de 22,3 euros. Dicho de otra manera, un piso de 100 metros cuadrados valdría alquilarlo ahora mismo 1.470 y 2.230 euros respectivamente. Son precios desorbitados por completo que obedecen a una regla económica básica y que ha propiciado situaciones sorprendentes según ha detallado David Rueda, de Rueda y Toro Inversiones, como recomendar a la gente que no acepte trabajos en el municipio porque no va a poder asumir un alquiler.

Y lo peor no es el hoy, sino el mañana, porque el profesional de la materia casi ha asegurado que a corto plazo, los precios seguirán aumentando.

Denuncias por el estado del centro de salud de Leganitos

El PSOE ha denunciado la situación de abandono en la que se encuentra el centro de salud Leganitos. La formación ha lamentado las listas de espera cada vez más largas que hay en atención primaria.

Es una circunstancia que, según ha asegurado la portavoz socialista, Isabel Pérez, responde a la falta de mantenimiento e inversión que realiza la Junta de Andalucía en los centros de salud del municipio, algo que afecta directamente a la atención de los pacientes.

El PSOE ha instado al Gobierno local a exigir a Juanma Moreno que trabaje por mejorar la sanidad en Marbella.