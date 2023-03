Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. El ¿último? Traveller Made en Marbella

Fue uno de los primeros damnificados por el COVID-19 en Marbella. Estaba todo preparado para el segundo congreso de Traveller Made, esa red de agencias de viaje de lujo europeas, de los tres seguidos acordados con el Ayuntamiento. Pero llegó el estado de alarma y hubo de convertirlo en un encuentro virtual que salió medio allá porque no hubo tiempo de prepararlo. También fue en línea, pero esta vez en condiciones, en 2021. Ya el año pasado volvió todo a la normalidad, o más o menos, o sea, a un congreso en el palacio Adolfo Suárez -vamos a acostumbrarnos a llamarlo así, que para algo tiene ese nombre- y este lunes empezará la que sería tercera y última edición de las acordadas inicialmente. Igual repiten. Sería bueno para ambas partes: para ellos porque este escenario en pleno marzo es complicado encontrarlo en otro lugar de Europa y para Marbella por todo el beneficio que le puede reportar y le reporta de hecho. Sólo contando las noches de alojamiento de todos los participantes valdría. Añadan que luego tienen que comer y esas cosas. Y sin salir del concepto “turismo”, ya tienen en San Pedro la nueva oficina. Ha tardado en estar lista, pero en apenas unas semanas dará servicio. Será ya en abril, con lo que no se podrá inaugurar oficialmente porque lo impide la Ley Electoral. No parece tan difícil.