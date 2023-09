Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Sigue la dinámica y siguen los récords económicos

Hay menos que el mes anterior pero más que hace un año. Un habitual indicador económico vuelve a resumirse así, como tantas otras veces cuando el tema es el desempleo o las afiliaciones a la Seguridad Social, que suelen dibujar realidades similares. Además, a ese “menos que el mes anterior” el Ayuntamiento le quita importancia porque es lo normal según muestran los propios números. O sea, que no pasa nada por que en agosto sean menos, en este caso, afiliados, que en julio. Y si encima resulta que siguen batiéndose marcas, pues imaginen el optimismo. Entre esos récords está el de número de autónomos, el de emprendedores que desde la pandemia no dejan de crecer. Las cosas buenas que nos dejó el COVID, tomando esto, naturalmente, como lo que es: un chascarrillo. Pero ahí está. Ese triste episodio sacó a la luz los atractivos que tiene esta ciudad para trabajar. Eso dicen, insistimos, los números. No parece tan difícil.