Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. La salud también vuelve a la normalidad

La salud de los marbellíes vuelve a la normalidad tras el COVID. Es uno de los curiosos titulares o conclusiones a que nos llevan los datos del hospital Costa del Sol. Estar en casa confinados dos meses y medio parece que nos protegió, además del peligroso por aquel entonces virus, del resto de enfermedades o dolencias, aquéllas que nos llevan a urgencias para entendernos. O quizá estábamos tan preocupados por lo que nos rodeaba que no teníamos tiempo para ponernos enfermos. Entiéndase. Siguiendo el guion de lo normal, las patologías con las que los pacientes acudían estaban casi todas relacionadas con el aparato respiratorio. Pero ya en 2021 empezó a vislumbrarse que todo volvía a como antes y este 2022 ha terminado de confirmarlo. Aunque no todo exactamente. No saben si por la pandemia, pero el caso es que ya no hay tanta diferencia como antes entre las enfermedades habituales en verano y el resto del año. No parece tan difícil.