Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Si se quedan, no son turistas

Llega la primera cita importante del año para un lugar como Marbella. La atención está centrada desde hoy, con un aperitivo servido anoche, en Madrid. El turismo mundial se concentra en la capital de España. Y la ciudad está allí mostrando su poder. Lo hace con un lema, “Marbella, el lugar que siempre soñaste para visitar, para quedarte”, que está bien en su propósito: atraer a cuanta más gente mejor y si se quedan de por vida, aun más, claro. Pero si se analiza a conciencia, en profundidad, puede llevar a la contradicción por lo que el vocablo “turismo” significa. Subrayada la anécdota, y yendo al contenido, entre las joyas del escaparate no estarán las playas. Quizá alguna de la parte este del municipio sí pueda presentarse como atractivo. Pero el resto no. Para eso harían falta los espigones que nunca llegan. Ayer se mostraron las 10.000 firmas que el PP ha recogido para presionar al Gobierno de la nación. En un chiringuito, en un día de temporal, amenazando las olas con hacer de las suyas. Como si estuviese todo perfectamente guionizado. Pero nadie sabe cómo termina la película. O sí, en el peor de los casos. No parece tan difícil.