Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. El primer objetivo, logrado nada más empezar.

No andaba muy desencaminado el delegado municipal de Empleo de Marbella hace un mes cuando dijo que los dos objetivos que se habían marcado ¡para todo el mandato municipal! se alcanzarían seguramente ¡en uno o dos meses! Porque uno de ellos, “check”. Logrado. Más de 80.000 afiliados a la Seguridad Social. Y apuesta ahora a que allá por el 1, 2, 3 de agosto se podrá tachar el otro. Se verá en una semana. De momento, vamos con lo que ya está. Tiene ahora mismo la ciudad, en números redondos, 6.000 cotizantes más que en junio de 2019; ya saben, la referencia estrella; antes de la pandemia. Son 4.700 trabajadores del régimen general y 1.500 autónomos más que hace cuatro años. El caso es que no dejan de crecer, a pesar de todo. Y claro, en la parte que le toca, el responsable municipal considera que es gracias a los programas sobre el empleo puestos en marcha en los últimos años. En la parte contraria dirían, seguro, que ahora es gracias al Gobierno central, porque el Empleo es competencia nacional. No parece tan difícil.