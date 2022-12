Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Presuponiendo el presupuesto

Una semana más o menos habrá que esperar para ese segundo pleno extraordinario con el que cerraremos 2022 como les contábamos ayer. A ver si su desarrollo va mejor que el primero y no nos recuerda a épocas pasadas y malas. Aunque sea por aquello de lo que estas fechas nos infunden a casi todos. Será con motivo del Presupuesto Municipal de 2023, un clásico a estas alturas de año. Casi siempre viene ya de vuelta, para su aprobación definitiva. Casi. Porque ni el pasado ni éste, como ya reconoció el Ejecutivo local. No estará hasta enero. Habrá que ver, como ya dijimos en su momento, qué día exactamente: el anterior fue el 18. Y dicen en el Gobierno local que no pasa nada porque no afectará al funcionamiento del Ayuntamiento. Y hombre, lo mismo, lo mismo no será, aunque la diferencia sea mínima. No parece tan difícil.