Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Otra mayoría de edad

Están juguetones últimamente los números de la economía marbellí. 18 años hacía que no se vendían tantas casas en la ciudad, como les contábamos la semana pasada; 18 años también hay que mirar atrás para ver un paro tan bajo como el de este pasado junio. ¿Todo casualidad? No, todo no. Porque el principal generador de empleo en la ciudad es, sigue siendo, de lejos, el sector servicios, pero el siguiente es el de la construcción. Y se siguen firmando contratos en el mundo del ladrillo; o sea, que se siguen levantando promociones. Y además, la mayoría de ellos, la mayoría de los contratos, son fijos, con lo que es más significativo y positivo todavía, claro. También son mayoría los contratos fijos en los servicios, lo que lleva a la conclusión de que se sigue rompiendo la estacionalidad, dada su íntima relación con el mundo del turismo, aunque sea a pesar de que sigamos dependiendo tanto de él. No parece tan difícil.