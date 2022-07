Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Las nuevas protagonistas de los veranos

Las medusas no están solas. Vayan acostumbrándose a que las habituales de las playas en verano compartan protagonismo con el alga asiática. Siete años después de haberlas visto en el Mediterráneo por primera vez y unos menos por aquí mismo, no tiene pinta de que vayan a desaparecer. Todo lo contrario de hecho, a tenor de las toneladas recogidas por los ayuntamientos de la Costa del Sol -con números en algunos casos que parecen imposibles de asimilar- y teniendo en cuenta también su manera de extenderse, algo que complica sobremanera su erradicación. ¿Diferencias y similitudes con los otros famosos de las playas? Pues las nuevas vecinas de nuestro litoral no suponen peligro alguno para nosotros, pero sí para las especies autóctonas del mar, y también para la economía. Y por supuesto, para la imagen, ya algo deteriorada de por sí, de las playas. No parece tan difícil.