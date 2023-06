Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Mayo marceando y junio abrileando

No es tan raro pero tampoco es muy normal. Que abril terminara con 0 litros por metro cuadrados de lluvia caída en Marbella, o sea, sin que cayera gota alguna, o, para ser más exactos, que los pluviómetros no la recogieran, es difícil de superar. Pero ya decía entonces el responsable de las mediciones en la ciudad que los meses se estaban como desplazando. O más o menos. Casi sirve los de que “cuando marzo mayea, mayo marcea”. Y sin ser, como decíamos, tan excepcional, acabamos de pasar unos 31 días bastante inusuales, con bastante agua para la que suele caer y una temperatura más alta, aunque sin la barbaridad de los dos meses anteriores. Es decir, que ha hecho más calor, pero tampoco es que nos hayamos asado. Parece además que junio va a abrilear, siguiendo con las singularidades. Si la previsión no falla, tenemos por delante unos ya 28 días con bastante lluvia, para lo que suele, aclaramos, no vayan a pensar que va a caer la mundial, que no. No parece tan difícil.