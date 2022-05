Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. La LISTA tampoco puede con los desmanes del gilismo

Vuelve el PGOU a adquirir protagonismo tras haber bajado puestos en las escaletas y parrillas informativas primero por el COVID y últimamente por la subida de precios, la invasión a Ucrania y la huelga de transportistas. En consonancia con todo lo demás, vuelve la normalidad y ahí, las famosas siglas ya saben que son primordiales en Marbella. En este ínterin, saben también que se ha aprobado la nueva ley urbanística de Andalucía, y ahora son dos planes en vez de uno. Pero lejos de suponer más tiempo y más engorro, es todo lo contrario. Esto en general. Porque ahora viene el caso particular de la ciudad, lastrada todavía por aquella época de desmanes. Ni siquiera la LISTA, la nueva ley, puede con esa herencia. ¿Qué ocurre? Que esas irregularidades urbanísticas impiden que los dos planes se puedan tramitar de forma absolutamente paralela. Por tanto, no se aprovechará toda la rapidez que se ha ganado sobre el papel con el cambio de legislación. Añadan además que el Estado y la Junta no resuelven al mismo ritmo los famosos informes sectoriales; el primero, digamos que, por su marco normativo, ralentiza el proceso. No parece tan difícil.