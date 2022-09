Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. El ladrillo incrementa la lista de los buenos indicadores

La economía de Marbella sigue ofreciendo buenos números. Los de este inicio de la semana son del segundo motor productivo de la ciudad tras el sector servicios: la construcción o la vivienda para afinar más. El precio al que está el metro cuadrado vuelve a crecer. Aclaramos que los números que tenemos son de principio de año; de enero, febrero y marzo. Son lo que se conocen, al menos de manera oficial. Pero eso, que son buenos; muy buenos. No se veía un panorama tal desde hacía mucho tiempo, dicen los expertos. Los mismos que presuponen que cuando se conozcan los valores del último trimestre del año, no serán tanto. Aunque en consonancia con el resto de la actividad económica local, también en el mundo del ladrillo la caída será mínima; o incluso nula; vamos que lo que podría hacer es mantenerse. Es la realidad del municipio, recalcan. No parece tan difícil.