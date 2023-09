Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. El golf y la "desestacionalización"

Con el golf se iluminó la bombilla y con el golf se quiere mantener el encendido del turismo de la Costa del Sol en otoño, invierno y primavera. O sea, la famosa desestacionalización. Y así se recibe la Solheim Cup, que por fin llega. Después de cinco años anunciándose, está aquí. Saldrá todo bien. Seguro. Las previsiones y los datos así lo indican. Pero más allá de esos números, lo bueno llegará, llegaría, después. La inversión que han hecho Junta, Diputación, Mancomunidad y los ayuntamientos de Marbella, Benahavís y Casares es a corto-medio plazo. Hubo mención especial de parte del alcalde casareño a la colaboración de todas las instituciones. Bueno, de todas menos del Gobierno central. Ya no se trata de la ingente cantidad de dinero que llegará a la Costa del Sol entre los hoteles, los restaurantes, los comercios, etc., sino todo el que pueda llegar después cuando otra importante cantidad de personas vean por la tele los atractivos de la comarca, o los 100.000 asistentes que van a estar por aquí entre el viernes, el sábado y el domingo. Confiemos, eso sí, en que se pulan ciertos detalles organizativos que no estaban, al menos ayer por la mañana, muy allá, que digamos. No será por falta de experiencia: van 18 ediciones con ésta. No parece tan difícil.