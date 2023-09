Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Extrañas diferencias

No ha ido tan bien como parecía el verano del todo. Al menos, a los comercios del centro urbano de Marbella. Subrayamos: del centro urbano de Marbella. Porque contrastan los datos y las reflexiones de APYMEM con las que ya contamos de APYMESPA, o sea, de los comercios de San Pedro Alcántara. Se habían gastado más los clientes, concluían los sampedreños, en sus establecimientos; se han gastado menos los clientes, concluyen en Marbella, en sus tiendas y bares. Como parecía, decíamos, porque las llenas calles de Marbella en julio y agosto no se han traducido en lo que uno piensa o asocia casi de manera inmediata. Además, el español, que con la pandemia hizo patria, ha vuelto a verse menos por aquí. Le ha vuelto a sustituir el de siempre. No parece tan difícil.